Суббота, 23 Мая 2020 11:52

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян знакомится с ходом сельскохозяйственных работ в Араратской области.

"Я нахожусь в Араратскую область. Побываю в нескольких селах для ознакомления с ходом сельскохозяйственных работ. Село Азатаван - интенсивные сады", - написал на своей странице в Facebook Пашинян.

Премьер был в прямом эфире в Faceebook входе посещения Азатавана и подписчики могли наблюдать за ходом его визита.

Затем, глава правительства отправился в город Верхний Двин, где понаблюдал за тем, как работают противоградовые системы.

Пашиняна сопровождают министр экономики Армении Тигран Хачатрян, министр территориального управления и инфраструктур республики Сурен Папикян и губернатор Араратской области Гарик Саркисян.