Суббота, 23 Мая 2020 11:51

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Аргентины Фелипе Сола в ходе, состоявшегося 22 мая телефонного разговора, обменялись мнениями о шагах по преодолению социально- экономических последствий коронавируса нового типа и новых вызовах, обусловленных вирусом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, в числе ряда областей двустороннего сотрудничества министры иностранных дел выделили сферы торговли, информационных технологий, туризма, сельского хозяйства. При этом министры указали важность создания соответствующих платформ и проведения мероприятий с точки зрения стимулирования контактов между непосредственными акторами и бизнес-кругами.

Собеседники выразили обоюдное удовлетворение эффективным сотрудничеством на многосторонних площадках на основе общих ценностей и подходов. С этой точки зрения было высоко оценено тесное сотрудничество между Арменией и Аргентиной в области предотвращения геноцидов и преступлений против человечности.