Суббота, 23 Мая 2020 11:39

АрмИнфо. В Армении на утро 23 мая зафиксировано 374 новых случая заражения коронавирусом. Об этом АрмИнфо сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний РА.

Таким образом, в стране общее число инфицированных достигло 6302 человек, при этом выздоровело 62 пациента. Умерли от осложнений коронавируса 77 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 32 (плюс 4 за истекшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 2936 человек. На лечении находятся 3257 человек. В республике было проведено 49080 тестов (1426 за последние сутки).