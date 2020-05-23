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 Суббота, 23 Мая 2020 11:39
Марианна Мкртчян

В Армении число инфицированных COVID-19 достигло 6302 человек

В Армении число инфицированных COVID-19 достигло 6302 человек

АрмИнфо. В Армении на утро 23 мая зафиксировано 374 новых случая заражения коронавирусом. Об этом АрмИнфо сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний РА.

Таким образом, в стране общее число инфицированных достигло 6302 человек, при этом выздоровело 62 пациента. Умерли от осложнений коронавируса 77 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 32 (плюс 4 за истекшие сутки).

 

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 2936 человек. На лечении находятся 3257 человек.  В республике было проведено 49080 тестов (1426 за последние сутки).  

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