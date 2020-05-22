Пятница, 22 Мая 2020 20:49

АрмИнфо. Мы приветствуем принятие Сенатом Парламента Чешской Республики резолюции, посвященной 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, в которой также осуждаются преступления против человечества, совершенные во время двух мировых войн, в том числе и геноцид, совершенный против армян в Османской империи. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян относительно принятой Сенатом Чехии резолюции.

<Единогласное решение Сената Чехии является существенным вкладом в восстановление исторической справедливости и почитание памяти жертв. Это также ключевой посыл в деле предотвращения геноцидов и новых преступлений против человечества>, - отмечается в комментарии.

Напомним, что Сенат Чехии на пленарном заседании 20 мая единогласно принял резолюцию приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и осуждающую преступления против человечности, совершенные во время двух мировых войн, в том числе и Геноцид армян. Инициатором вышеуказанной резолюции стал вице-президент Сената Чехии Милан Штех.

Отметим, что Палата депутатов парламента Чехии 25 апреля 2017 г. приняла резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. До признания чешским законодательным органом этого преступления против человечности, президент Чехии Милош Зееман неоднократно выступал с заявлениями, в которых осуждал Геноцид армян в Османской Турции. По его словам, Геноцид армян является одним из худших зверств современности.