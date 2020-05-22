Пятница, 22 Мая 2020 19:06

АрмИнфо. Специальная следственная служба вернула в Следственный комитет уголовное дело, возбужденное по факту предполагаемого злоупотребления должностными полномочиями бывшим министром образования и науки РА Арменом Ашотяном. Данную информацию подтверждает ССС, не предоставляя подробностей.

Ранее сообщалось, что 12 мая 2020 года в отношении Ашотяна было возбуждено уголовное дело по 308 статье УК РА (Злоупотребление служебными полномочиями, приведшее по неосторожности к тяжелым последствиям - Ред.). Учитывая тот факт, что дела о превышении должностных полномочий высокопоставленными чиновниками расследует Специальная следственная служба (ССС), дело было направлено в данный орган.

Отметим, что 16 июня 2009 года Армен Ашотян был назначен на должность министра образования и науки Армении. 2 апреля 2017 был избран депутатом НС РА от правящей тогда Республиканской партии Армении; являлся главой парламентской комиссии по внешним связям.