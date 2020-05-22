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 Пятница, 22 Мая 2020 17:20
Алина Оганесян

В Beeline (Арммения) новым коммерческим директором назначена Арина Арустамян

В Beeline (Арммения) новым коммерческим директором назначена Арина Арустамян

АрмИнфо.Впервые в истории Beeline коммерческим директором компании стала женщина. Как сообщает пресс-служба компании, в течение нескольких месяцев временно исполняющую обязанности коммерческого директора Beeline в Армении Арину Арустамян утвердили на должность коммерческого директора.

В частности, сообщается, что Арина Арустамян работает в компании с 2008 года, начав как специалист по корпоративным продажам, после чего занимала важные должности по направлениям B2B-продаж и маркетинга. Последние 5 лет новоназначенный коммерческий директор возглавляла службу маркетинга в Beeline, будучи ответственной за развитие продуктов и услуг компании, стратегическое планирование, аналитику и исследования, маркетинговые коммуникации.

При непосредственном участии Арустамян были модернизированы продукты как мобильной, так и фиксированной связи, запущены новые цифровые услуги, такие как приложения BeeTV, BeeMoney, My Beeline Armenia.

<Рад, что стратегическую функцию нашей компании возглавит специалист, который знает ее изнутри и уже показал свою эффективность на практике. Желаю Арине и ее команде успехов и новых побед>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В свою очередь новый коммерческий директор выразила уверенность, что вместе с профессиональной сильной командой Beeline ей удастся осуществить много проектов по развитию и созданию новых продуктов, что позволит укрепить позиции компании на рынке телекоммуникаций.

Согласно источнику, в Beeline на данный момент преобладающую часть в топ-менеджменте составляют женщины. 

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