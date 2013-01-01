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|КГД Армении нашёл путь по разгрузке КПП "Мегри" на армяно-иранской границе
|Защита Гагика Хачатряна заверяет: Их подзащитный лишен конституционного права на охрану здоровья
|В Грузии назвали недипломатичными заявления министра здравоохранения Армении по ситуации с коронавирусом
|Армия обороны Арцаха пресекла попытку диверсионного проникновения противника
|Никол Пашинян знакомится с ходом сельскохозяйственных работ в Араратской области
|Читать больше
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