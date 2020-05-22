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 Пятница, 22 Мая 2020 15:30
Давид Степанян

Израильский политолог: Появление в Израиле правительства и армянского посольства - залог активизации отношений

Израильский политолог: Появление в Израиле правительства и армянского посольства - залог активизации отношений

АрмИнфо.Появление в Израиле окончательно сформированного правительства и открытие посольства Армении являются залогом активизации отношений между нашими странами. Подобное мнение выразил АрмИнфо сопредседатель международного общественного форума "Израиль - Армения" доктор Александр Цинкер.

"На мой взгляд, наличие в Израиле, наконец-то, окончательно сформированного, а не переходного правительства станет одним из главных факторов ожидаемой мною активизации отношений с Арменией. Еще в прошлом году в интервью вам я говорил, что не ожидаю особого развития отношений между нашими странами до завершения выборов и главное окончательного формирования израильского правительства. Этот период, наконец, завершен и теперь нашим дипломатам, парламентариям будет значительно легче налаживать связи", - подчеркнул он.

Израиль стал одной из первых стран установивших дипломатические отношения с Арменией. Дипотношения между Арменией и Израилем были установлены в апреле 1992 года, однако, ни армянский посол в Израиле, ни израильский в Армении резиденций в странах аккредитации не имели. В сентябре 2019 года правительство Армении приняло решение перенести резиденцию армянской дипмиссии из Еревана в Тель-Авив. Соответствующий указ был подписан президентом Армении Арменом Саркисяном 25 февраля 2020 года.

Отметив, что пандемия коронавируса помешала запланированному как раз на май открытию армянского посольства в Тель-Авиве, Цинкер выразил уверенность, что посольство обязательно будет открыто после завершения карантина в Израиле. По его прогнозам, немалую роль в развитии отношений сыграла и ей еще предстоит сыграть межпарламентская дипломатия. По словам Цинкера, данный вопрос уже находится на стадии обсуждения.

"Процесс углубления, развития отношений между нашими странами последовательно развивается, в этом направлении предпринимается немало усилий. Причем, с двух сторон.  Думаю, что после появления в нашей стране посольства Армении оно станет местом проведения важных встреч с целью обсуждения новых идей в направлении развития сотрудничества между Арменией и Израилем", - подытожил израильский политолог. 

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