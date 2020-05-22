Пятница, 22 Мая 2020 15:20

АрмИнфо. Около 1000 случаев коронавируса приходится на изолированных в карантинных зонах граждан. Об этом сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян в ходе инициированных 22 мая Общественным советом обсуждений в режиме онлайн.

Министр положительно оценил проводимую ранее властями политику по изоляции в карантинных зонах граждан, отметив, что это позволило избежать еще большего распространения болезни со стороны потенциальных вирусоносителей. Между тем содержание данной категории граждан в гостиничных условиях требовало больших ресурсов, и продолжение стратегии изоляции на нынешнем этапе становится невозможным. Таким образом, Армения переходит на стратегию самоизоляции граждан, причем с целью контроля за соблюдением этого режима будут использованы все имеющиеся инструменты. Это, как отметил министр, позволит держать эпидемиологическую ситуацию под максимальным контролем. Между тем Торосян признал, что изменение стратегии изоляции граждан на стратегию их самоизоляции станет нагрузкой на здравоохранительную систему. Напомним, что ранее сообщалось, что в связи с этим для медработников первичного звена, которые должны будут осуществлять контроль за состоянием здоровья самоизолированных граждан, в режиме онлайн организовываются специальные курсы ведения больных коронавирусом.

С учетом отсутствия на сегодняшний день вакцины и лекарств от COVID-19, Торосян отметил, что надо быть готовыми к длительной борьбе с вирусом.