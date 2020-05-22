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 Пятница, 22 Мая 2020 14:29
Карина Манукян

Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии

Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии

АрмИнфо. Глава Минздрава РА Арсен Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии.

В ходе инициированных 22 мая Общественным советом обсуждений в режиме онлайн министр обратил внимание на то, что в Грузии по сей день действуют более жесткие и более организованные ограничительные меры, которые, между тем, влияют также на инфляцию цен и на курсы валют.

Между тем, как отметил Торосян, между Грузией и Арменией имеются различия в методологии, применяемой в случае коронавируса. <Грузинская здравоохранительная и противоэпидемиологическая системы значительно отличаются от армянской, причем не в хорошем смысле.

Наша противоэпидемиологическая система более сильная, и это факт>, - заявил он.  Торосян выразил надежду, что, помимо Грузии, другие соседние страны - Россия и Иран, смогут усилить свои противоэпидемиологические системы, что важно для Армении с учетом потока въезжающих на ее территорию из данных стран граждан.

Говоря о применяемой в Грузии методологии учета больных коронавирусом, Торосян озвучил несколько вопросов. Во-первых, применялись ли в Грузии во всех случаях тестирования ПЦР-тесты, или же речь идет о быстрых тестах, которые в Армении практически не используются в связи с их низким уровнем точности? Во-вторых, проходят ли тест на коронавирус граждане, имеющие легкие симптомы ОРВИ? В третьих, входят ли в статистику по коронавирусу лица, которые скончались от пневмонии, имея при этом диагностированный COVID-19? Министр напомнил, что в Армении подобные случаи летального исхода включаются в статистику, и отдельная статистика ведется также по больным COVID-19, которые скончались от других заболеваний. Как заметил Торосян, редко какие страны могут сравниться с Арменией по принципу прозрачности информации по коронавирусу.

<Информация к размышлению: когда мы теституем въезжающих из Грузии в Армению водителей, то во многих случаях диагностируется коронавирус. Так можно ли считать, что в Грузии действительно в день выявляется 1-2 случая коронавируса, или же в действительности не все случаи COVID-19 выявляются и включаются в статистику?>, - заметил министр. Он также задался вопросом касательно того, удастся ли Грузии, а также другим странам, сохранить нынешние показатели в условиях туристического потока.

Говоря об Армении, Торосян отметил, что невозможно длительное время жить в условиях изоляции, а это значит, что ужесточения и послабления ограничений будут носить волнообразный характер.

В общей сложности, в Армении было подтверждено 5928 случаев коронавируса, выздоровели 2874 человека, скончались 74. На данный момент фактическое лечение получают 2952 пациента. В Грузии было выявлено 723 случая COVID-19, 495 вылечились, скончались 12, проходят лечение 209 пациентов.

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