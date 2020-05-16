Суббота, 16 Мая 2020 14:53

АрмИнфо. После возникновения коронавируса методы его лечения постоянно меняются. Об этом 16 мая в ходе пресс-конференции заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, зачем всем гражданам страны в закрытых помещениях и общественных местах следует носить маски.

Премьер отметил, что здоровым людям нет необходимости носить маски. <Но возникает вопрос, кто в условиях коронавирусной пандемии здоров или нет? Кто на все 100% может быть уверен в том, что он здоров. У 70% граждан болезнь проходят бессимптомно. Речь идет не только о том, чтобы не заразиться, а главное - никого не заразить.

Он отметил, что если бы было очевидно, кто болеет, а кто нет, никакой необходимости в ношении масок не возникло бы. <Мы пытаемся бороться с коронавирусом, сделать ситуацию управляемой. Да, это кризис, и мы все должны вести себя соответствующим образом>,- заметил премьер.

Отметим, что с 25 мая в Армении введено обязательное требование о ношении масок (марлевых повязок) в закрытых помещениях и в общественных местах. Отметим, что за нарушение антивирусных правил предполагается наложение штрафов от 100.000 драмов и выше