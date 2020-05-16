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 Суббота, 16 Мая 2020 14:49
Александр Аванесов

Премьер: Азербайджан пытается принизить участие армянского народа во Второй мировой войне

Премьер: Азербайджан пытается принизить участие армянского народа во Второй мировой войне

АрмИнфо.Азербайджан пытается принизить участие армянского народа во Второй мировой войне. Об этом 16 мая на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя заявление президента Азербайджана

Ильхама Алиева ТАСС о, якобы героизации Арменией фашистских преступников.

Напомним, что Ильхам Алиев заявил, что фашистскому палачу и преступнику Гарегину Нжде, в Армении несколько лет назад был установлен шестиметровый памятник. <Преступления этого человека доказаны: об этом, кстати, свидетельствуют и документы, изданные в преддверии 70- летия Победы и МИД, и Министерством обороны Российской Федерации.

Это тот человек, который во время войны говорил: "Кто умирает за Германию - умирает за Армению". Это тот человек, диверсионная деятельность которого привела к многочисленным жертвам. И неслучайно он был арестован после окончания войны Смершем, осужден на 25 лет и умер во владимирской тюрьме>, - заявил президент Азербайджана.

В ответ премьер-министр РА Никол Пашинян напомнил Ильхаму Алиеву о пышных торжествах, устроенных в Азербайджане в честь 130-летия азербайджанского нациста  Мамеда  Расулзаде, при участии которого был сформировал 75-тысячный азербайджанский легион.   Никол Пашинян продемонстрировал фотографии  формы этого легиона, а также   почтовые марки, конверты с изображениями Расулзаде.  Также глава армянского правительства  продемонстрировал фотографию газеты <Азербайджан>, издаваемой  нацистами-азербайджанцами.

Никол Пашинян подчеркнул, что во Второй мировой войне участвовали 600 тысяч армян, из которых 100 тысяч в армиях стран - союзников,  300 тысяч погибли или пропали без вести. За время войны армянский народ дал 65 гненералов, а за све время СССР 115 генералов и 4 маршала.

Во время войны были сформированы 6 армянских дивизий.  Звания Героя Советского Союза были удостоены 107 армян, 27 из которых - из Карабаха.  

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