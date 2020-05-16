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 Суббота, 16 Мая 2020 14:48
Ани Мшецян

Премьер прокомментировал заявление Микаела Минасяна о связи шурина Пашияна с контрабандой сигарет

Премьер прокомментировал заявление Микаела Минасяна о связи шурина Пашияна с контрабандой сигарет

АрмИнфо. Мои публичные заявления о борьбе с коррупцией ничем не отличаются от моих непубличных заявлений на сей счет. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В связи с заявлением зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаела Минасяна о том, что бывший глава СНБ Армении от имени премьер-министра предлагал ему перевести деньги на счет одной из благотворительных организаций в обмен на то, что все уголовные дела в отношении родственников и друзей Минасяна будут прекращены, Пашинян заявил: <Я считаю, что данным вопросом должны заниматься правоохранительные органы. И, насколько мне известно, они занимаются этим вопросом>.

Что касается заявления Минасяна о том, что шурин премьер-министра Армении, депутат от фракции <Мой шаг> связан с контрабандой сигарет, Пашинян подчеркнул: <Мой шурин Грачья Акопян представил в суд иск в связи с данным вопросом. Я очень рад, что состоится судебный процесс, в ходе которого всем станет очевидно, кто прав, кто виноват.  Но хотелось бы подчеркнуть, что Комитет госдоходов Армении не совершал каких-либо нарушений. Виноваты экспортеры, которые собирались вывезти товар в какую-то страну, но потом передумали и поменяли курс. Этим вопросом также должны знаться правоохранительные органы>, - подчеркнул премьер.

Отметим, что 29 апреля телеграмм-канал <Бойлерная> сообщил, что через Краснодар контрабандой пытались доставить партию армянских сигарет различных брендов тоннажем 40 тонн или 2700 коробов. Согласно сообщению, рыночная стоимость груза составляет более 300 млн рублей. <Самолет, вылетевший из Еревана с остановками в Краснодаре и далее в Душанбе направлялся в Афганистан>, - говорится в источнике. Находящийся в розыске зять третьего президента Армении Микаел Минасян не преминул обвинить в контрабанде семью премьер-министра Пашина.

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