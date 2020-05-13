Среда, 13 Мая 2020 14:30

АрмИнфо.Очевидно, что в судебной системе Армении есть серьезные проблемы, и мы изначально поставили перед собой задачу – решить их. Об этом на брифинге 13 мая заявил депутат от фракции «Мой шаг», глава комиссии по внешним связям Рубен Рубинян.

Депутат подчеркнул, что судебная система страны не соответствует требованиям демократической страны. «Наша задача в том, чтобы судьи, которые не соответствуют своему статусу, перестали быть таковыми. После чего, свободные места судей будут заняты профессионалами своего дела»,- отметил Рубинян.

По словам депутата, не следует впадать в крайности. «Первая крайность, ничего не делать в вопросе «очищения» судебной системе. В таком случае у нас в стране будет достаточно судей, но судебная система не будет нас удовлетворять. Вторая крайность в том, чтобы осуществлять данные процессы резко. В результате, наша судебная система вообще перестанет действовать, так как в стране практически не будет судей»,- подчеркнул депутат.

По словам Рубиняна существует два варианта осуществления реформ – резкий и умеренный. В обоих случаях, данный процесс продлится несколько лет. Я понимаю наших граждан, которые хотят быстрых перемен, но прошу вас подойти к данному вопросу с пониманием. Вопрос следует решать с минимальными потерями»,- заключил депутат.

Отметим, что 11 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр юстиции Рустам Бадасян обсуждали систему внедрения веттинга судей.

Бадасян заявил, что для очищения судебной системы внедрены три инструмента. Во-первых, предлагается провести анализ деклараций судей. А во-вторых, свою роль сыграет комиссия по оценке деятельности судей. Данная комиссия будет состоять из 5 членов, которые должны быть избраны общим собранием судей. 3 из них будут судьями, 2 - представители гражданского общества. Комиссия будет также проверять сроки рассмотрения дел, обоснованность судейских вердиктов и поддержание этических норм.