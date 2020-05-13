﻿
 Среда, 13 Мая 2020 14:30
Ани Мшецян

Рубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системы

Рубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системы

АрмИнфо.Очевидно, что в судебной системе Армении есть серьезные проблемы, и мы изначально поставили перед собой задачу – решить их. Об этом на брифинге 13 мая заявил депутат от фракции «Мой шаг», глава комиссии по внешним связям Рубен Рубинян.

 

Депутат подчеркнул, что судебная система страны не соответствует требованиям демократической страны. «Наша задача в том, чтобы судьи, которые не соответствуют своему статусу, перестали быть таковыми. После чего, свободные места судей будут заняты профессионалами своего дела»,- отметил Рубинян.

 

По словам депутата, не следует впадать в крайности. «Первая крайность, ничего не делать в вопросе «очищения» судебной системе. В таком случае у нас в стране будет достаточно судей, но судебная система не будет нас удовлетворять. Вторая крайность в том, чтобы осуществлять данные процессы резко. В результате, наша судебная система вообще перестанет действовать, так как в стране практически не будет судей»,- подчеркнул депутат.

 

По словам Рубиняна существует два варианта осуществления реформ – резкий и умеренный. В обоих случаях, данный процесс продлится несколько лет. Я понимаю наших граждан, которые хотят быстрых перемен, но прошу вас подойти к данному вопросу с пониманием. Вопрос следует решать с минимальными потерями»,- заключил депутат.

 

Отметим, что 11 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр юстиции Рустам Бадасян обсуждали систему внедрения веттинга судей.

 

Бадасян заявил, что для очищения судебной системы внедрены три инструмента. Во-первых, предлагается провести анализ деклараций судей. А во-вторых, свою роль сыграет комиссия по оценке деятельности судей. Данная комиссия будет состоять из 5 членов, которые должны быть избраны общим собранием судей. 3 из них будут судьями, 2 - представители гражданского общества. Комиссия будет также проверять сроки рассмотрения дел, обоснованность судейских вердиктов и поддержание этических норм.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службуЭдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службу
Ожидается жара до 30 градусовОжидается жара до 30 градусов
Андраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретамиАндраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретами
Пашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продленПашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продлен
Рубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системыРубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системы
Читать больше



Эксперты
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Перемены начинаются с личной ответственностиПеремены начинаются с личной ответственности
Читать больше
Комментируемые
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Сегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и ПитераСегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и Питера
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
РПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе АрцахаРПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе Арцаха
Лавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликтаЛавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликта
Посольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домойПосольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домой
Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
HSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусомHSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусом
Поиск по дням

2013 , 2014