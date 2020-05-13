﻿
 Среда, 13 Мая 2020 14:16
Ани Мшецян

Ивета Тоноян: Вместо того, чтобы заниматься вопросами по восстановлению экономики, парламент занят искусственной повесткой

Ивета Тоноян: Вместо того, чтобы заниматься вопросами по восстановлению экономики, парламент занят искусственной повесткой

АрмИнфо. Инцидент, произошедший 8 мая в парламенте, был неприятным и нам очень жаль, что он произошел. Об этом 13 мая в ходе брифинга заявила депутат от фракции <Процветающая Армения>, пресс-секретарь главы фракции Гагика Царукяна Ивета Тоноян.

Она отметила, что произошедшее никоим образом не укладывается в понятия о демократии, парламентаризме и политическом диалоге. <Мы призвали наших коллег вернуться в конструктивное поле, так как наша страна стоит перед серьезными проблемами, которые необходимо решить.

Вместо того, чтобы заниматься вопросом восстановления экономики, парламент занят обсуждением искусственной повестки. Думаю, это никому не принесет пользы>,- подчеркнула Тоноян.  По словам депутата, инцидент следует расследовать, а действиям виновных следует дать соответствующие оценки. <Что касается обсуждения о сложении мандатов с предусловиями, то я считаю, что каждая политическая сила сама должна решать, как ей быть>, - заключила Тоноян.  Отметим, что работа НС РА 8 мая была прервана из-за конфликта, возникшего между главой фракции <Просвещенная Армения> Эдмоном Марукяном и депутатом НС от фракции <Мой шаг> Сасуном Микаеляном. В рукоприкладство оказались вовлеченными и другие депутаты парламента. Выяснение отношений с участием парламентариев продолжилось и во время объявленного перерыва, после чего конфликтующие стороны, наконец, разошлись.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службуЭдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службу
Ожидается жара до 30 градусовОжидается жара до 30 градусов
Андраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретамиАндраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретами
Пашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продленПашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продлен
Рубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системыРубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системы
Читать больше



Эксперты
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Перемены начинаются с личной ответственностиПеремены начинаются с личной ответственности
Читать больше
Комментируемые
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Сегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и ПитераСегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и Питера
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
РПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе АрцахаРПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе Арцаха
Лавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликтаЛавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликта
Посольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домойПосольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домой
Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
HSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусомHSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусом
Поиск по дням

2013 , 2014