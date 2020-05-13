Среда, 13 Мая 2020 14:16

АрмИнфо. Инцидент, произошедший 8 мая в парламенте, был неприятным и нам очень жаль, что он произошел. Об этом 13 мая в ходе брифинга заявила депутат от фракции <Процветающая Армения>, пресс-секретарь главы фракции Гагика Царукяна Ивета Тоноян.

Она отметила, что произошедшее никоим образом не укладывается в понятия о демократии, парламентаризме и политическом диалоге. <Мы призвали наших коллег вернуться в конструктивное поле, так как наша страна стоит перед серьезными проблемами, которые необходимо решить.

Вместо того, чтобы заниматься вопросом восстановления экономики, парламент занят обсуждением искусственной повестки. Думаю, это никому не принесет пользы>,- подчеркнула Тоноян. По словам депутата, инцидент следует расследовать, а действиям виновных следует дать соответствующие оценки. <Что касается обсуждения о сложении мандатов с предусловиями, то я считаю, что каждая политическая сила сама должна решать, как ей быть>, - заключила Тоноян. Отметим, что работа НС РА 8 мая была прервана из-за конфликта, возникшего между главой фракции <Просвещенная Армения> Эдмоном Марукяном и депутатом НС от фракции <Мой шаг> Сасуном Микаеляном. В рукоприкладство оказались вовлеченными и другие депутаты парламента. Выяснение отношений с участием парламентариев продолжилось и во время объявленного перерыва, после чего конфликтующие стороны, наконец, разошлись.