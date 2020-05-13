Среда, 13 Мая 2020 13:07

АрмИнфо. 13 мая, в преддверии процесса по формированию новоизбранного парламента, блок <Свободная Родина> проводит внеочередное расширенное заседание. Об этом сообщил на своей странице в Facebook одержавший победу на президентских выборах в Арцахе Араик Арутюнян.

Арутюнян проинформировал, что в заседании принимают участие свыше 250 делегатов, которые путем обсуждений и тайного голосования решат, кто из депутатов блока будут выдвинуты на пост председателя НС и глав постоянных парламентских комиссий. Об итогах обсуждений будет сообщено по окончании заседания.

Напомним, что Араик Арутюнян одержал уверенную победу по итогам прошедшего 14 апреля второго тура президентских выборов. Его соперником был министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян.