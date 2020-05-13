Среда, 13 Мая 2020 11:37

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян озвучил три главных правила противодействия коронавирусу.

Во время прямого эфира в Facebook премьер отметил, что для противодействия распространению коронавируса важна личная ответственность каждого гражданина. По его словам, для стабилизации ситуации и с учетом того, что параллельно с коронавирусом населению придется жить не менее года, каждый должен следовать простым противоэпидемиологическим правилам. Пашинян призвал соблюдать социальную дистанцию и носить маску (особенно во время разговора и в небольших помещениях), не трогать лицо грязными руками и не пользоваться посудой, стерильность которой под вопросом. Это особенно важно с учетом того, что в последние дни в Армении ежедневно фиксируется свыше ста новых случаев коронавируса, что свидетельствует о том, что противоэпидемиологические правила в массовом порядке не соблюдаются. Между тем следование вышеотмеченным правилам помогло бы избежать сценария, при котором ограничения вводились бы в стране в год несколько раз для предотвращения распространения коронавируса.

Премьер напомнил, что с 4 мая были ослаблены ограничения на некоторые виды экономической деятельности. Это открыло возможности для активизации экономики, что, по его словам, будет иметь положительное воздействие и на социальную жизнь. Он также проинформировал, что по данным на 12 мая, в Армении в рамках антикризисных программ порядка 1.1 млн. гражданам была выделена помощь в размере 73 млрд. драмов. Между тем Пашинян отметил, что несоблюдение гражданами простых правил противодействия коронавирусу может поставить страну перед серьезным кризисом.

По последним данным, в Армении было подтверждено 3718 случаев коронавируса, выздоровели 1500 человек, скончались 48.