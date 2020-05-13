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 Среда, 13 Мая 2020 10:33
Марианна Мкртчян

Ереван рассказал об основных препятствиях на пути урегулирования карабахского конфликта

Ереван рассказал об основных препятствиях на пути урегулирования карабахского конфликта

АрмИнфо. Применение силы и угрозы силой со стороны Азербайджана, которая сопровождается отказом от компромиссов в переговорах, является основным препятствием на пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян по случаю 26-летия Бишкекского трехстороннего соглашению.

"Сегодня исполняется 26 лет со дня подписания соглашения о прекращении огня между Арцахом и Азербайджаном и Арменией, которое положило конец военной агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Арцаха. Соглашение бессрочное и его неукоснительное исполнение и укрепление режима прекращения огня, в том числе посредством выполнения соглашений, достигнутых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является ключевой частью нагорно- карабахского мирного процесса", - отметила Нагдалян.

Напомним, что 5 мая 1994 года в столице Киргизии Бишкеке при посредничестве России, Киргизии и Межпарламентской Ассамблеи СНГ Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения подписали протокол, на основании которого  12 мая того же года было достигнуто соглашение о

прекращении огня, которое действует и по сей день.

12 мая того же года в Москве состоялась встреча министра обороны Армении Сержа Саргсяна, министра обороны Азербайджана Мамедраффи Мамедова и командующего Армией Обороны НКР Самвела Бабаяна, на которой была подтверждена приверженность сторон ранее достигнутой договоренности о прекращении огня. 27 июля и 28 августа того же года стороны вновь подтвердили свое стремление соблюдать режим перемирия, вплоть до подписания мирного договора.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта начался в 1991 году. 23 сентября 1991 года в Железноводске состоялась встреча президентов России, Казахстана, Азербайджана и Армении. В марте 1992 года была учреждена Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию карабахского конфликта, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. В середине сентября 1993 года в Москве состоялась первая встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха. Примерно в то же время в Москве состоялась закрытая встреча президента Азербайджана Гейдара Алиева и занимавшего в то время пост премьер-министра Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна. С 1999 года проходят регулярные встречи президентов Азербайджана и Армении. -

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