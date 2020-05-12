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 Вторник, 12 Мая 2020 18:46
Алина Оганесян

UCORA выступил с заявлением в связи акцией протеста <Нет кредитным организациям>

UCORA выступил с заявлением в связи акцией протеста <Нет кредитным организациям>

АрмИнфо.Союз кредитный организаций РА (UCORA - Union of credit organizations of the Republic of Armenia) считает неприемлемым провокационный стиль работы.  Об этом говорится в официальном заявлении Союза, опубликованном после прошедшей накануне акции протеста граждан с лозунгом <Нет кредитным организациям> напротив здания Центрального банка РА.

 

<Союз кредитных организаций РА осуждает призывы к насилию со стороны граждан и призывает воздержаться от провокационных действий>, - говорится в источнике.

 

В последнее время, согласно сообщению, недовольства граждан деятельностью кредитных организаций стали носить угрожающий характер и сопровождаются попытками препятствия нормальной деятельности последних. <Кредитные организации занимают особое место в финансовой системе РА и обеспечивают население быстрыми продуктами микрофинансирования.  В связи с режимом чрезвычайного положения в отношении многочисленных граждан кредитные организации применяли индивидуальный подход, приходили к договоренностям по погашению кредитов, составляли новые графики.

 

Безоговорочно признавая право граждан на волеизъявление, и понимая трудности, связанные с выполнением кредитных обязательств, мы призываем не поддаваться провокациям, вместо этого попытаться найти грани сотрудничества с кредитными организациями, которые готовы пойти навстречу и с пониманием отнестись к своим заемщикам в сложившихся условиях>, - говорится в заявлении UCORA.

 

Напомним, что сегодня напротив здания Центрального банка Армении прошла акция протеста под лозунгом <Нет кредитным организациям>. Участники акции требовали встречи с представителями ЦБ.  Они жаловались на высокие процентные ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями, выражали недовольство в связи тем, что никто из ЦБ не желает с ними говорить и настаивали на отзыве лицензий у кредитных компаний.  Ранее протестующие призывали заблокировать двери Центробанка, а с другой стороны жаловались на то что в ЦБ их принять и выслушать не желают.  Несколько граждан были задержаны, однако другие участники акции перекрыли путь полицейской машине. Несмотря на это, нескольких возбудителей порядка полиция все же затолкала в машины и увезла.  Отметим, что подвергнутые приводу протестующие граждане уже выпущены на свободу. 

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