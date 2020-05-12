Вторник, 12 Мая 2020 18:33

АрмИнфо. Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в октябре текущего года в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств, которое по инициативе Узбекистана сегодня впервые прошло в режиме видеоконференцсвязи.

На мероприятии председательствовал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. В работе заседания приняли участие министры иностранных дел Армении - Зограб Мнацаканян, Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Беларуси - Владимир Макей, Казахстана - Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана - Чингиз Айдарбеков, Молдовы - Олег Цуля, России - Сергей Лавров, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана - Рашид Мередов, а также председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Согласно сообщению, участники заседания обменялись поздравлениями по случаю 75- летия победы над фашизмом. Была отмечена несокрушимая стойкость, невиданная сила духа народов стран Содружества в борьбе против фашизма; подчеркнута необходимость проявления искренней заботы о ветеранах войны и тыла, сохранения вечной памяти об отдавших собственные жизни ради мира на земле.

Главы внешнеполитических ведомств Содружества рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, состояние и перспективы повышения роли и места организации в международных и региональных делах, а также обсудили ряд вопросов организационного характера.

Стороны отметили важность сохранения в условиях карантинных ограничений всех имеющихся и налаженных механизмов взаимодействия в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, а также полноценного функционирования зоны свободной торговли СНГ.

Главы делегаций подчеркнули актуальность объединения усилий государств-участников Содружества в предотвращении последствий коронавирусной пандемии. Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления диалога между внешнеполитическими ведомствами в области обеспечения безопасности и стабильности на территории стран СНГ, а также дальнейшего развития сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта, инноваций, культуры, спорта и молодежной политики. Подчеркнута необходимость наращивания сотрудничества на основе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов в целях повышения благосостояния и качества жизни народов государств-участников Содружества.

По итогам заседания подписаны 11 документов в различных сферах сотрудничества, приняты взаимосогласованные решения по всем вопросам повестки дня.