АрмИнфо.Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает 7-ую строчку в майском рейтинге ФИДЕ сильнейших шахматистов мира.
Согласно рейтингу, у Левона Ароняна 2773 баллов. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен лидирует в майском рейтинге ФИДЕ, На втором месте оказался американский гроссмейстер Фабиано Каруана, у которого 2835 баллов, на третьем китайский шахматист Лижень Дин с 2791 баллов. Россияние Ян Непомнящий оказался на четвертом месте (2784), француз Максим Вашье-Лаграв (2778) - на пятом месте. Выше Ароняна расположился и россиянин Александр Грищук, у которого 2777 баллов.