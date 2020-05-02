Согласно рейтингу, у Левона Ароняна 2773 баллов. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен лидирует в майском рейтинге ФИДЕ, На втором месте оказался американский гроссмейстер Фабиано Каруана, у которого 2835 баллов, на третьем китайский шахматист Лижень Дин с 2791 баллов. Россияние Ян Непомнящий оказался на четвертом месте (2784), француз Максим Вашье-Лаграв (2778) - на пятом месте. Выше Ароняна расположился и россиянин Александр Грищук, у которого 2777 баллов.

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