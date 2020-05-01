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 Пятница, 1 Мая 2020 13:56
Александр Аванесов

История железных дорог Армении на виртуальной площадке

История железных дорог Армении на виртуальной площадке

АрмИнфо.В условиях действующих в Армении противоэпидемических мер компания <Южно-Кавказская железная дорога> представляет общественности новую виртуальную информационную площадку - страничку Музея истории железной дороги Армении в социальной сети <Фейсбук>.

На страничке Музея можно ознакомиться с эксклюзивными, архивными фото- и видеоматериалами, документами и людьми, создававших историю. Публикуемые материалы посвящены созданию и развитию системы железных дорог Армении, начиная с периода Российской империи, и советского периода - периода расцвета железнодорожного транспорта и железнодорожной инфраструктуры в Армении.

Кроме того, на страничке уже размещен виртуальный видеотур по Музею от его хранителя Николайоса Тер-Карапетяна.

<Наше настоящее и эффективное будущее во многом зависит от того насколько бережно мы храним историю, насколько глубоко мы знаем и анализируем прошлые ошибки и ценим былые удачи>, - отмечает инициатор проекта, начальник отдела технической политики <ЮКЖД> Сеник Мурадян.

По его словам, параллельно созданию странички Музея будет решаться и задача оцифровки исторических материалов.

Музей железной дороги Армении был открыт на станции Ереван в 2009 году. За годы работы в музее собрана обширная экспозиция, посвященная истории железных дорог Армении, которая берет начало с мая 1895 года. Старейшим экспонатом (19 век) является эксплуатировавшийся в царские времена паровоз.

ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет

концессионное управление армянскими железными дорогами.  Желе знодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮК ЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионног о управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

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