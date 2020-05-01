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 Пятница, 1 Мая 2020 11:57
Ани Мшецян

Президент Армении: Мы привыкли преодолевать трудности, и сегодня должны сделать это вместе

Президент Армении: Мы привыкли преодолевать трудности, и сегодня должны сделать это вместе

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян поздравил жителей страны с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, в поздравительном послании президента, в частности, говорится:  <Сегодня День труда. В этом году он проходит в условиях чрезвычайного положения, для некоторых - медицинских работников, водителей такси и машин скорой помощи, полицейских и спасателей, их других коллег - даже в режиме непрерывного труда. Хочу в первую очередь поздравить, адресовать слова благодарности именно людям этих профессий, особенно, врачам и медицинским работникам, для которых больница в эти дни стала и домом, и семьёй. Они достойны самой высокой оценки, в том числе, также особого отношения и награды со стороны государства.

Благодарен также тем людям, которые в эти дни работают с большей, чем обычно, нагрузкой, не жалуясь. Они осознают, что их каждое дополнительное усилие может, как минимум, спасти одну жизнь, создать хлеб для одной семьи, способствовать охране безопасности граждан и страны>, - подчеркнул президент.

Саркисян отметил, что по причине коронавируса некоторые из жителей Армении временно прервали работу, некоторые потеряли работу - свой единственный источник средств к существованию.

<Я понимаю состояние ваших семей и разделяю вашу озабоченность.

Понимаю, что значит в этой ситуации остаться без работы.

Знаю, что в этот момент многие из вас ищут спасательный круг. Есть

нужда в государственном содействии, также есть нужда в том, чтобы

крепко взяться друг с другом за руки, потому что, не помогая друг другу, не сможем двигаться вперёд, тем более, в чрезвычайной ситуации. Совершенно не важно, где вы оказались в данный момент в связи с чрезвычайной ситуацией: дома в изоляции или на стройплощадке, перед операционным столом или продолжаете работу над научным трудом, находитесь на службе или ожидаете звонка от работодателя.

Сегодня даже в самых развитых и богатых странах возникли серьёзные социальные проблемы. Мы также находимся в сложном положении. С одной стороны - пандемия со своими последствиями, с другой - экономические и финансовые проблемы, и рядом с ними социальные, человеческие проблемы. Во всех случаях государство, в первую очередь, и мы все должны многое сделать.

Выход из ситуации в треугольнике государство-работодатель-работник, и этот треугольник должен быть крепким единым целым. Однако, решения прежде всего - это ответственность, дисциплина, бдительность, а также забота по отношению к трудящемуся человеку, чтобы нам как можно скорее преодолеть пандемию и вернуться с нормальной жизни>, - отметил он.

В заключении президент подчеркнул, что сегодня все граждане страны должны быть вместе и совместно преодолевать трудности. -

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