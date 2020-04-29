Среда, 29 Апреля 2020 20:54

АрмИнфо.Бывший глава СНБ Артур Ванецян отрицает свою причастность и интерес к деятельности Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК). Об этом он написал на своей страничке в Фейсбук, где также обвинил премьер-министра Пашиняна создании <глубокого кризиса управления> страной и в монипулировании карабахским мирным процессом.

Вместе с тем, Ванецян не стал отрицать прямую причастность своего отца к работе ЗММК, где он руководит фирмой, перевозящей руду. <Что касается моей причастности к "Зангезурскому медно- молибденовому комбинату", то это очередная попытка очернить мою семью. Здесь нет никаких правовых оснований. А грузовая компания моего отца работала с данным комбинатом с 2014 года>, - подчеркнул Ванецян, отметив, что он лично не заинтересован в этом комбинате и премьер-министр об этом знает лучше всех.

Отметим, что пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян накануне заявила, что зять третьего президента РА, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, прикрываясь фальшивыми собственниками, имел акции в ряде крупных предприятий Армении, в том числе, в ООО "СПАЙКА", "Зангезурском медно-молибденовом комбинате", "Ереван-Молле", ТК "Шант", ТК "Армения" и др. Об этом и без Геворкян была прекрасно осведомлено армянская общественность.

Как сообщила так же Геворкян, <Большая часть этих акций после революции 2018-года была поспешно продана. К примеру, доля в Зангезурском медно-молибденовом комбинате, злоупотребляя полномочиями, и с помощью подставных акционеров, была продана бывшему главе СНБ РА Артуру Ванецяну, компания отца которого стала крупным перевозчиком грузов ЗММК. "Складывается ощущение, что ключевые личности коррупционной системы Микаела Минасяна, являясь потенциальными обвиняемыми, покинули Армению, что стало существенным препятствием для расследования коррупционных действий Минасяна. Премьер-министр ожидает, что вопреки всем трудностям, правоохранительные органы Армении смогут провести расследование на надлежащем уровне и дать достоверные ответы народу Армении>, - отметила пресс-секретарь.

Напомним, что Микаел Минасян привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконном обогащении, отмывании денег и включении ложных данных в декларацию о доходах. Точной информации касательно его нынешнего местонахождения нет. Сам Минасян ранее через Facebook сообщал о возбуждении более 10 уголовных дел против людей, имеющих отношение к нему и его семье. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы.

Напомним, что еще в январе этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил проверить информацию СМИ о том, что в числе акционеров крупнейшего в стране горнорудного предприятия Армении - Зангезурском медно-молибденового комбината (ЗММК) - числятся люди, аффилированные с высокопоставленными лицами бывшего политического режима.

Отметим, что ЗАО <Зангезурский медно-молибденовый комбинат> (Zangezur Copper Molybdenum Combine CJSC) (ЗММК) - крупнейшее горнодобывающая компания Армении. Акционерами компании формально выступают немецкая компания Cronimet Mining (60%), ОАО "Ереванский завод чистого железа" (15%), ООО "Armenian Molybdenum Production" и ООО "Зангезур Майнинг" (по 12,5%).

Однако некоторые эксперты, проверив информацию, сочли ее не полной и не прозрачной, так как структура миноритарных акционеров совершенно непонятна. В прессе прошла информация о наличии интересов в ней со стороны членов семьи ушедшего после <бархатной революции> в отставку третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Ряд парламентариев Армении обратился в соответствующие органы с требованием начать расследование того факта, каким образом многомиллионными активами компании стали владеть довольно <скромные> лица, приближенные к семье и особенно к зятю бывшего президента.