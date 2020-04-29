Среда, 29 Апреля 2020 19:48

АрмИнфо.По факту избиения вице-спикера Национального Собрания Армении Алена Симоняна членами движения <Адекват> полиция подвергнула приводу троих граждан. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил глава управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

Он отметил, что уголовное дело на данный момент пока не заведено, в полиции готовятся материалы по данному делу. Агаронян также подчеркнул, что все обстоятельства выясняются. Также глава пресс-службы полиции не стал называть имена подвергнутых приводу граждан.

Отметим, что сегодня в центре Еревана между вице-спикером Национального Собрания и членом движения <Адекват> Артуром Даниеляном завязалась потасовка. Далее версии расходятся. Члены группа <Адекват>, которые сбежали с места инцидента, заявили, что Симонян напал на них, вице-спикер же, которого забрала <скорая>, утверждает обратное.