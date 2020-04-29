Среда, 29 Апреля 2020 19:44

АрмИнфо.В Армении ЮНИСЕФ и Америабанк объединили усилия, чтобы во время пандемии коронавируса дети могли продолжить обучение. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, Америабанк пожертвовал ЮНИСЕФу 10 млн драмов на обеспечение непрерывности образовательного процесса уязвимых групп детей.

Согласно источнику, эти средства позволили ЮНИСЕФу купить для детей 112 планшетов, соответствующих техническим стандартам Минобразования, науки, спорта и культуры РА.

"Мы рады, что смогли предоставить министерству 112 планшетов, предназначенных для уязвимой группы детей, не имеющих возможности участвовать в дистанционных уроках. Знаем, что потребность намного больше, и мы продолжаем работать в этом направлении, чтобы поддержать детей и дать им возможность получать образование и обогатиться знаниями", - заявила представитель ЮНИСЕФ в Армении Таня Радочай, выразив благодарность Америабанку за оперативное реагирование на призыв по сбору средств.

"Образование является одной из главных сфер и движущей силой экономики. Америабанк, придавая важность роли образования в развитии общества и экономики страны, охотно присоединился к инициативе ЮНИСЕФ Армения. Вкладывая в ребенка знания сегодня мы обеспечиваем дальнейшее благополучное будущее", - заметил Председатель Директората-Генеральный директор Америабанка Артак Анесян.

В связи с эпидемией COVID-19, как в Армении, так и во всем мире временно закрыты школы. Дети продолжают получать образование по дистанционным каналам, как например трансляция уроков по телевидению, по YouTube или посредством проведения дистанционного онлайн обучения. Организация дистанционного обучения в эти дни стала вызовом для многих детей и семей, поскольку они нуждаются в средствах телекоммуникации и/или не имеют доступа в интернет.

Отметим, что в Армении с 16 марта, в рамках мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса, введено Чрезвычайное положение (ЧП), которое продлится до 14 мая включительно. В связи с этим на некоторые виды деятельности в первый месяц ЧП был наложен временный запрет (в их числе рестораны, кафе, бары, казино, отели, столовые, торговые объекты и производства не связанные с продовольственной и медицинской продукцией), который частично был снят во второй половине апреля. В рамках запрета была приостановлена в республике работа общественного транспорта (в т.ч. метро) и ограничено движение других транспортных средств, было ограничено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. С введением чрезвычайного положения образовательный процесс, причем в первую очередь в школах, переведен на дистанционные каналы обучения. СПРАВКА:

ЮНИСЕФ, основываясь на 70-летнем международном опыте и 25-летнем успехе для детей Армении, берет на себя обязательство улучшить жизнь самых уязвимых групп детей, живущих в бедности и изоляции. С момента создания ЮНИСЕФ полностью финансируется на добровольные пожертвования частных лиц, частного сектора, фондов и правительств.

Америабанк функционирует с 31 октября 1996г. Это универсальный банк, предоставляющий инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 января 2020г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,47%, EBRD

- 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83%.