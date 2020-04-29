Среда, 29 Апреля 2020 16:19

АрмИнфо. Муссируемая в СМИ информация о том, что один из погибших, в ходе вооруженного инцидента в Гаваре, является следователем Военной полиции Минобороны РА, не соответствует действительности. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом она подчеркнула, что ни один представитель Минобороны РА, в том числе и сотрудник Военной полиции не был вовлечен в вышеуказанный инцидент.

Отметим, что накануне СМИ сообщили о перестрелке в городе Гавар Гегаркуникской области РА, в результате которой погибли два человека, еще 4 раненых были доставлены в больницу. Сообщалось, что один из убитых из общины Норатус по прозвищу "Медведь из Норатуса", второй - следователь военной полиции. Позже в СМИ появилась информация, что родственники убитого следователя, прорвав полицейское оцепление, ворвались в Медцентр Гавара, где расправились с двумя раненными, перерезав им горло, а затем беспрепятственно покинули территорию больницы. Отмечалось, что в момент, когда все это произошло, в больнице находился начальник Полиции РА. Позже губернатор Гегаркуникской области сообщил, что нападавших было около 500 человек, и они нанесли больнице имущественный ущерб. Также сообщалось, что в результате перестрелки погибли следователь Зограб Пароникян 1989 г.р. и его зять.

Меж тем, согласно распространенному сегодня сообщению Полиции РА, оперативно- следственные группы проводят мероприятия по факту инцидента, произошедшего 28 апреля в районе 17:40 в городе Гавар, и в результате которого двое убитых и есть раненные. В ведомстве также заверили, что предпринимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств инцидента, а по факту уже возбуждено уголовное дело. Отмечается также, что в самом медицинском центре Гавара никто не был убит, а начальник Полиции в момент инцидента в медцентре, находился на месте перестрелки.

В СК Армении уже сообщили, что по факту вышеуказанного инцидента задержаны 5 человек.