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 Среда, 29 Апреля 2020 16:14
Ани Мшецян

СК: В связи с массовыми беспорядками в Гаваре задержано 5 человек

СК: В связи с массовыми беспорядками в Гаваре задержано 5 человек

АрмИнфо.Следственный комитет Армении сообщает, что в связи с массовыми беспорядками в Гаваре было задержано пять человек.

Как сообщает пресс-служба СК, структура приняла в производство уголовные дела, возбужденные по факту убийства двух людей, ранения и нанесения телесных повреждений четырем гражданам, а также массовых беспорядках в городе Гавар. Данные дела объединены в одно производство.

Согласно источнику, 28 апреля около 17:00 в Гаваре подозреваемые в совершении преступления люди, с угрозой для жизни других граждан открыли стрельбу в направлении жителей общины Норатус - Ваге Аветисяна, Грачья Арутюняна, Армена Саркисяна, Артема Петросяна и Сасуна Мелояна, и жителей Гавара- Зограба Пароникяна, Армена Айтяна и Вардана Давояна. В результате перестрелки погибли следователь Зограб Пароникян  и его зять Ваге Аветисян они получили ранения несовместимые с жизнью, а остальные были доставлены в медцентр <Гавар>.

По факту в СК Армении возбудили уголовные дела по 104 (Убийство - Ред.) и 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - Ред.) статьям УК РА.

Однако, данный инцидент имел продолжение. В тот же день в полицию Гавара поступил сигнал о том, что группа людей осуществила нападение на медцентр <Гавар>, сломали мебель и стекла, а также напали на Давида Айтяна нанеся ему ранения колюще-режущим предметом, в результате чего последний впал в гематический шок.

Как оказалось родственники погибших З.Пароникян и В.Аветисян сочли, что данное убийство осуществили находящиеся в больнице А.Айтян,

Д.Айтян и В.Давоян.  Родственники погибших решили убить их, осуществив вендетту, однако, сотрудники полиции помешали родственникам убитых осуществить очередное убийство. В ходе данного инцидента телесные повреждения получили также сотрудники полиции, охранявшие входы в больницу.   В СК возбуждено уголовное дело по статьям 34-104 (Попытка убийства - Ред.) , 185 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества - Ред.), и 225 (Массовые беспорядки - Ред.) статьям УК РА.

Предварительное следствие продолжается, назначены экспертизы, 5 человек по подозрению в осуществлении массовых беспорядках задержаны. Проводятся все необходимые следственные процедуры для выявления всех обстоятельств данного дела.

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