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 Среда, 29 Апреля 2020 15:49
Алина Оганесян

В Краснодаре пресекли попытку контрабанды крупной партии армянских сигарет

В Краснодаре пресекли попытку контрабанды крупной партии армянских сигарет

АрмИнфо. Невзирая на закрытые границы контрабандой через Краснодар пытались доставить партию армянских сигарет различных брендов тоннажем 40 тонн или 2700 коробов. Об этом сообщает газета Новые известия, со ссылкой на телеграмм-канал <Бойлерная>, который в свою очередь ссылается на собственный источник в силовых структурах.

Согласно сообщению, рыночная стоимость груза составляет более 300 млн рублей. <Самолет, вылетевший из Еревана с остановками в Краснодаре и далее в Душанбе направлялся в Афганистан>, - говорится в источнике.

В настоящий момент изъятая сотрудниками ФСБ контрафактная продукция на время разбирательств останется в Краснодаре. Расследование интенсивно продолжается.

<Подобная схема ввоза незаконной продукции в Россию довольно широко известна и применяется весьма часто> - считает глава аналитического департамента Amarkets Артем Деев. По его словам, <этот принцип довольно прост: по документам груз идет через страну транзитом поэтому внимания к себе привлекает значительно меньше. Но потом в <пунктах остановки> на территории России товар незаметно оседает и растворяется>.  Документы <закрываются> уже за пределами нашей страны и формально получается, что груз доставлен, хотя по факту нелегальные сигареты давно уже разошлись по торговым точкам в России. <Получается обычный <прерванный транзит>, который часто используют при ввозе контрафакта из стран ЕАЭС> - резюмирует эксперт.

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