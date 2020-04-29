Среда, 29 Апреля 2020 15:49

АрмИнфо. Невзирая на закрытые границы контрабандой через Краснодар пытались доставить партию армянских сигарет различных брендов тоннажем 40 тонн или 2700 коробов. Об этом сообщает газета Новые известия, со ссылкой на телеграмм-канал <Бойлерная>, который в свою очередь ссылается на собственный источник в силовых структурах.

Согласно сообщению, рыночная стоимость груза составляет более 300 млн рублей. <Самолет, вылетевший из Еревана с остановками в Краснодаре и далее в Душанбе направлялся в Афганистан>, - говорится в источнике.

В настоящий момент изъятая сотрудниками ФСБ контрафактная продукция на время разбирательств останется в Краснодаре. Расследование интенсивно продолжается.

<Подобная схема ввоза незаконной продукции в Россию довольно широко известна и применяется весьма часто> - считает глава аналитического департамента Amarkets Артем Деев. По его словам, <этот принцип довольно прост: по документам груз идет через страну транзитом поэтому внимания к себе привлекает значительно меньше. Но потом в <пунктах остановки> на территории России товар незаметно оседает и растворяется>. Документы <закрываются> уже за пределами нашей страны и формально получается, что груз доставлен, хотя по факту нелегальные сигареты давно уже разошлись по торговым точкам в России. <Получается обычный <прерванный транзит>, который часто используют при ввозе контрафакта из стран ЕАЭС> - резюмирует эксперт.