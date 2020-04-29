Среда, 29 Апреля 2020 14:58

АрмИнфо. Жизни некоторых пострадавших находятся под угрозой. Об этом, комментируя вчерашний вооруженный инцидент в Гаваре, сообщил журналистам глава Минздрава РА Арсен Торосян, не предоставив, однако, более подробной информации по данному вопросу.

По его словам, пострадавшие граждане были госпитализированы в разные медцентры, и находятся под наблюдением врачей. Торосян указал на важность возвращения Гаварского медицинского центра к нормальной работе, отметив, что из-за вооруженного инцидента под угрозой оказались десятки пациентов, проходящих здесь лечение. Между тем, как было подчеркнуто, из медперсонала больницы никто не пострадал. Что касается граждан, получивших ранения, то их состояние - разной степени тяжести. По его словам, жизни некоторых пострадавших вследствие инцидента находятся под угрозой.

Ранее портал Shamshyan.com сообщил о перестрелке в Гаваре, в результате которой погибли два человека, 4 раненых были доставлены в больницу. Согласно источнику, один из убитых из общины Норатус по прозвищу <Медведь из Норатуса>, второй - следователь военной полиции. Позже в СМИ появилась информация, что родственники убитого следователя, прорвав полицейское оцепление, ворвались в Медцентр Гавара, где расправились с двумя раненными, перерезав им горло, а затем беспрепятственно покинули территорию больницы. Позже губернатор Гегаркуникской области сообщил, что нападавших было около 500 человек, и они нанесли больнице имущественный ущерб. Также сообщалось, что в результате перестрелки погибли следователь Зограб Пароникян 1989 г.р. и его зять. Согласно сообщению Полиции, оперативно-следственные группы проводят мероприятия по факту инцидента, произошедшего 28 апреля в районе 17:40 в городе Гавар, и в результате которого двое убитых и есть раненные. В ведомстве также заверили, что предпринимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств. инцидента, а по факту уже возбуждено уголовное дело. Отмечается также, что в самом медицинском центре Гавара никто не был убит.