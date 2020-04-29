Среда, 29 Апреля 2020 14:47

АрмИнфо. ЕС в рамках проекта EU4Business оказывает содействие предпринимательству Армении для преодоления и противостояния кризису. Об этом говорится на официальной странице армянской миссии ЕС в Фейсбук.

<Мы горды тем, что многие из бенефициаров EU4Business активно вовлечены в борьбу с пандемией>, - говорится в источнике. В этой связи упоминается компания <Арт Ланч>, которая в рамках совместного международного консалтингового проекта ЕБРР сEU4Business поставляет бесплатную еду 2000 гражданам, в том числе пожилого возраста, социально необеспеченным семьям и заключенным, которые в эти дни находятся в крайне затруднительном положении.

Совместными усилиями EU4Business и ЕБРР стартовала программа <Цифровая трансформация армянских МСБ>, цикл переподготовки которой на тему <Управление бизнесом посредством цифровизации> направлен на содействие МСБ в преодолении вызовов пандемии коронавируса. (https://bit.ly/EBRD-SMEs-digital).