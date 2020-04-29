Среда, 29 Апреля 2020 13:44

АрмИнфо. Председатель Комиссии по международным отношениям и вопросам миграции Центральноамериканского парламента Даниэль Ортега распространил заявления в связи со 105-ой годовщиной Геноцида армян, в котором признал и осудил это ужасное преступление, совершенное против армян в Османской империи. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отметим, что Центральноамериканский парламент также известный как PARLACEN как политический орган в регионе является частью Центральной Америки Интеграции системы SICA, установленного Протоколом Тегусигальпы к Уставу Организации американских государств (ODECA) , подписанной 13 декабря 1991 года SICA имеет основную цель реализовать интеграция, которая является политическим и идеологическим представителем в плюралистической демократической системе , которая гарантирует свободные выборы и участие в равных условиях для политических партий. Ее штаб - квартира находится в городе Гватемала.