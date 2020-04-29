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 Среда, 29 Апреля 2020 13:40
Карина Манукян

Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> переносится на ноябрь

Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> переносится на ноябрь

АрмИнфо.  XVII Международный кинофестиваль <Золотой абрикос>, который традиционно проходит в июле, переносится на ноябрь.

Как говорится в заявлении оргкомитета фестиваля, в этом году <Золотой абрикос> пройдет 1-8 ноября 2020 года. Изначально фестиваль планировалось провести 12-19 июля, однако свои коррективы внесла нынешняя эпидемиологическая ситуация в стране и в мире. В связи с этим, с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА, а также с местными и международными партнерами были обсуждены различные сценарии - от проведения фестиваля в режиме онлайн до его переноса на следующий год.

<В результате длительных обсуждений команда <Золотого абрикоса> на данный момент считает целесообразным провести фестиваль 1-8 ноября>,

- говорится в заявлении.  Напомним, что в прошлом году главной премии <Золотого абрикоса> был удостоен режиссер Ричард Биллингем за полнометражный фильм <Рэй и Лиз>. <Серебряным абрикосом> был отмечен Кантемир Балагов за фильм <Дылда>. Кроме того, со стороны жюри был отмечен фильм иранского режиссера Хазана Фазиля <Полуночный странник>. В конкурсе <Региональная панорама>  награда международной ассоциации журналистов и кинокритиков FIPRESCI досталась фильму Тинатин Каджришвили <Горизонт>. В программе короткометражных фильмов главный приз получил фильм <Уроки езды> Марзие Риахи (Иран), а <Серебряный абрикос> - <Пленник общественности> Рати Цителадзе (Грузия). Кроме того, Лилит Петросян была отмечена специальной премией имени Геннадия Мелконяна за ленту <Байина>.

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