Среда, 29 Апреля 2020 13:33

АрмИнфо. Зять третьего президента РА, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, прикрываясь фальшивыми собственниками, имел акции в ряде крупных предприятий Армении, в том числе, в ООО "СПАЙКА", "Зангезурском медно-молибденовом комбинате", "Ереван-Молле", ТК "Шант", ТК "Армения" и др. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян, ссылаясь на данные аппарата премьер-министра РА.

<Большая часть этих акций после революции 2018-года была поспешно продана. К примеру, доля в Зангезурском медно-молибденовом комбинате, злоупотребляя полномочиями, и с помощью подставных акционеров, была продана бывшему главе СНБ РА Артуру Ванецяну, компания отца которого стала крупным перевозчиком грузов ЗММК. "Складывается ощущение, что ключевые личности коррупционной системы Микаела Минасяна, являясь потенциальными обвиняемыми, покинули Армению, что стало существенным препятствием для расследования коррупционных действий Минасяна. Премьер-министр ожидает, что вопреки всем трудностям, правоохранительные органы Армении смогут провести расследование на надлежащем уровне и дать достоверные ответы народу Армении>, - отметила пресс-секретарь.

Напомним, что Микаел Минасян привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконном обогащении, отмывании денег и включении ложных данных в декларацию о доходах. Точной информации касательно его нынешнего местонахождения нет. Сам Минасян ранее через Facebook сообщал о возбуждении более 10 уголовных дел против людей, имеющих отношение к нему и его семье. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь, в частности, шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция ("Дзора ГЭС"). По уголовному делу касательно "Дзора ГЭС" обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов.