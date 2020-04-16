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 Четверг, 16 Апреля 2020 20:19
Алина Оганесян

Серж Саргсян: Заседания комиссии прошло в атмосфере взаимного уважения

Серж Саргсян: Заседания комиссии прошло в атмосфере взаимного уважения

АрмИнфо. Заседание парламентской комиссии по расследованию событий апрельской войны 2016 года прошло в нормальных условиях и атмосфере взаимного уважения. Об этом журналистам 16 апреля сказал третий президент РА Серж Саргсян, выходя из зала заседания.

<Я убедился в том, что мое решение прийти на заседание парламентской комиссии было полностью оправданным. Очень рад, что смог предоставить дополнительные сведения об апрельских событиях>, - подчеркнул он.

При этом Серж Саргсян выразил сожаление в связи с тем, что не имеет возможности сейчас ответить на все волнующие журналистов вопросы. <Но это не потому, что речь идет о слишком больших тайнах, а по той простой причине, что подобной важности вопросы не хотелось бы доносить до общественности в такой атмосфере, находясь <на ногах>, и перебивая друг друга. У меня другая цель>, - сказал он.

В этой связи третий президент РА подчеркнул, что он нацелен донести до общественности реальные сведения о тех военных событиях, в результате которых Армения победила не только на поле битвы, но и на дипломатическом поприще.

<Уверяю вас, что как только завершится режим чрезвычайного положения, не будет вопроса, на который вы не получите ответа>, - сказал Саргсян, обращаясь к журналистам.

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