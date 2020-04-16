Четверг, 16 Апреля 2020 14:57

АрмИнфо. Мне нечего скрывать и я готов ответить на все вопросы парламентской комиссии по расследованию событий апрельской войны. Об этом 16 апреля заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

Он подчеркнул, что у него есть ответы на все вопросы, которые будут в комиссии. <Так как мне нечего скрывать, я попросил аудиозапись с заседания. Я отмечал, что хотел бы ответить на вопросы после того, как закончится режим чрезвычайного положения, так как хочу дать ответы на все вопросы, но комиссия решила провести заседание именно 16 апреля>,- подчеркнул Саркисян.

Третий президент Армении также заявил, что как только в стране закончится режим ЧП, он созовет большую пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы журналистов. <Мне есть что сказать, но я предпочитаю рассказать обо всем не второпях, а в спокойных условиях. Ответы, данные для галочки, не могут удовлетворить прессу, таким образом вы не получите ответы, на все интересующие вас вопросы. Сегодня мой офис выступит с заявлением>, - подчеркнул Саргсян.

Отметим, что 16 апреля в 14:00 третий президент Армении Серж Саргсян примет участие в заседании парламентской комиссии по расследованию событий апрельской войны. Ранее Саргсян заявил, что примет участие в заседании комиссии только в том случае, если ему будет предоставлена аудиозапись с заседания, в котором он будет участвовать. Глава комиссии Андраник Кочарян удовлетворил данное требование Саргсяна.

Напомним, что парламентская комиссия по расследованию обстоятельств апрельской войны в Карабахе была создана в 2019 году. В состав Комиссии вошли представители всех фракций Национального собрания. Целью ее работы является выявление возможных ошибок, недочетов или же бездействия со стороны тогдашних властей в вышеотмеченный период обострения ситуации на границе, приведшего к гибели свыше 100 армянских военнослужащих. Комиссию посетил экс-министр обороны Сейран Оганян, глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян, а экс- генсек ОДКБ Юрий Хачатуров отказался приходить на заседание комиссии.