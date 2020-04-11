Суббота, 11 Апреля 2020 15:19

АрмИнфо.. Решение о продлении режима чрезвычайного положения в Армении неизбежно. Об этом в прямом эфире со своей страницы в фейсбуке заявил 11 апреля премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что в ближайшие рабочие дни правительство примет это решение, после чего в рамках специального заседания пройдут обсуждения в НС РА. «Это крайне важно с точки зрения предотвращения распространения пандемии коронавируса. Кризис в мире продолжается, и наша задача минимизировать ежесуточно регистрируемое число заболевших», - сказал премьер, подчеркнув, что сегодня в Армении число инфицированных за день составляет около 30, что является достаточно неплохим показателем.

При этом Пашинян отметил, что в условиях ЧП важно сохранить экономическую жизнь, поэтому с понедельника (13 апреля) будут полностью разрешены ряд видов экономической деятельности, в частности сельское, лесное и рыбные хозяйства, горнодобывающая промышленность и разработка открытых карьеров, снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, водоснабжение, очистка , обработка отходов и получение вторичного сырья, разрешены грузоперевозки и деятельность складских хозяйств. Кроме того, с 13 апреля Комендант позволит строительные открытые работы, производство табачных изделий, после 20 апреля – производство текстильных изделий и одежды, деятельность хозмагазинов, научные разработки и исследования.

Вместе с тем, премьер сообщил, что в ближайшее время полностью будет запрещена деятельность общественного транспорта, который содержит наиболее высокий уровень риска распространения заболевания. При этом он подчеркнул, что работодатели в условиях ЧП должны взять на себя расходы по передвижению сотрудников, чей вид детальности не подпадает под ограничения Комендатуры. В ближайшие недели будут запрещены межобластные передвижения, однако работа такси как в Ереване, так и областях остановлена не будет.

Напомнив, что правительство разработало 10 пакетов антикризисных мер экономического и социального значения, Пашинян подчеркнул, что правительство продолжает в ежедневном режиме обсуждения для того, чтобы все, кто нуждается в помощи получили соответствующее содействие со стороны государства. В этом ключе он сообщил, что работа над разработкой антикризисных мер несет продолжительный характер.

«Ситуация стабилизировалась, но не улучшилась. В любой момент мы можем столкнуться со вспышкой заболевания, поэтому здесь крайне важную роль играет личная дисциплина и ответственность каждого. Хочу еще раз попросить прощения за эти неудобства и надеюсь на ваше понимание, поскольку предпринятые меры осуществляется во благо безопасности и здоровья всех нас» - подчеркнул премьер.

Глава правительства напомнил, что на данный момент число заболевших в Армении за сутки составило 30 человек. В общей сложности в республике подтверждено 977 случаев заражения коронавирусом и 13 летальных исходов. Фактическое лечение в медучреждениях получают 750 граждан. Средний возраст заболевших - 42 года, а смертельных случаев - 76.2 года.

В мире число заболевших достигло 1.7 млн. человек, количество выздоровевших - 378.4 тыс., летальных исходов - 103 тыс.