Суббота, 11 Апреля 2020 14:55

АрмИнфо. Вице-премьер РА, Комендант Тигран Авинян предложил продлить режим Чрезвычайного положения в Армении еще на 30 дней, сохраняя ограничения по передвижению, общественного и межобластного транспортов, по графику которых Комендатурой будут приняты соответствующие решения.

Об этом было заявлено 11 апреля в ходе заседания Комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения коронавируса, которое прошло под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьер поручил представить проект решения правительства о продлении режима ЧП, для принятия которого будет созвано специальное заседание Национального Собрания РА.

На заседании участники обсудили вопросы, касающиеся ограничений отдельных видов экономической деятельности, возможного графика их устранения, плана действий по противодействию распространения инфекции. Были затронуты вопросы, касающиеся организации работ в социальной, образовательной, культурной и других сферах общественной жизни.

Напомним, что режим ЧП в Армении был объявлен с 16 марта по 14 апреля с.г.