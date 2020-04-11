Суббота, 11 Апреля 2020 14:49

АрмИнфо. Команда адвокатов бывшего суперминистра, министра финансов, главного налоговика и таможеника Гагика Хачатряна выступила с жестким заявлением. В нем в частности отмечается: <В рамках уголовного дела, расследуемого СНБ, различные госорганы грубо и открыто нарушали права Гагика Хачатряна и Карена Хачатряна, которые уже около 7 месяцев находятся под арестом.

Между тем формулировки приписываемых им деяний лишены правовой и фактической основы. Между тем в настоящее время осуществляются беспочвенные уголовные преследования в отношении сыновей Гагика Хачатряна - Гургена и Артема Хачатряна, а также двоюродного брата Арама Хачатряна, а решением административного суда от 27 марта на их имущество был наложен арест.

Наложив арест на все без исключения имущество Артема и Арама Хачатряна, банковские счета и доли в организациях, орган, осуществляющий уголовное производство, не только грубо нарушил уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие наложение ареста на имущество, не только незаконным образом ограничил им гарантированное Конституцией РА право на собственность, но и причинил огромный ущерб бизнесу, что окажет неминуемое негативное влияние на 15 компаний, входящих в группу компаний <Галакси>, сооснователями которой являются Гурген, Артем и Арам Хачатряны.

В связи с незаконностью постановлений о наложении ареста на имущество следует отметить, что в законодательстве отсутствуют основания и обоснования, считающиеся обязательными по закону для вынесения этих решений. Более того, законом установлено и требование, согласно которому собственник имущества имеет право решить, на какое имущество в первую очередь будет наложен арест. С учетом введенного в Армении режима ЧП, группа компаний <Галакси> и без того оказалась в уязвимом положении, исходя из необходимости избежать возможной безработицы около 3000 сотрудников. В связи с этим председатель совета правления группы компаний Гурген Хачатрян неоднократно просил, чтобы орган, осуществляющий уголовное производство, воздержался от незаконных действий, связанных с бизнесом.

Команда адвокатов Хачатрянов призывает правоохранительные органы РА провести расследование уголовного дела в рамках законности, воздержаться от незаконных действий, преследующих неправомерные цели и, в частности, наносящих ущерб экономической деятельности.

В то же время напоминаем, что согласно Гражданскому кодексу РА, ущерб, нанесенный гражданину или юридическому лицу вследствие незаконных действий государственных органов или их должностных лиц, возмещается Республикой Армения>.

Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагик Хачатрян и его родственник Карен Хачатрян (бывший сотрудник КГД) были задержаны 27 августа. Им выдвинуто обвинение по части 2 статьи 308 УК РА (Присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Будучи всю жизнь государственным чиновником, Хачатрян стал одним из самых богатых людей страны. Компания Ucom до "бархатной революции" пользовалась огромными неформальными привелегиями и последние годы несмотря на операционную прибыль, работала с огромными балансовыми убытками.