Суббота, 11 Апреля 2020 14:48

АрмИнфо.Природоохранный инспекционный орган РА указывает на факты незаконной охоты на краснокнижных животных.

Согласно заявлению пресс-службы, Инспекционный орган изучил распространенные в последнее время в Интернете публикации и сообщения о продаже диких, в том числе краснокнижных животных и птиц, а также продуктов охоты (мясо, кожа, мех, рога, и так далее). По всем случаям правонарушений Инспекционный орган обратился в Полицию РА с целью выявления правонарушителей и привлечению их к ответственности в установленном законом порядке.

Отмечается также, что согласно приказу министра окружающей среды РА, сезон любительской охоты завершился 29 февраля 2020 года. <Призываем воздержаться от незаконных действий>, - подчеркивается в сообщении.