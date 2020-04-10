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 Пятница, 10 Апреля 2020 21:47
Карина Манукян

Мнацаканян: Новоизбранные власти Арцаха продолжат обеспечивать всеобъемлющую безопасность страны

Мнацаканян: Новоизбранные власти Арцаха продолжат обеспечивать всеобъемлющую безопасность страны

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отметил важность проведения выборов в Арцахе.

 

В эфире Общественного телевидения Армении министр отметил, что выборы в Арцахе имеют важность с позиции защиты прав человека, региональной безопасности и мирного процесса. При этом он выразил уверенность, что новоизбранные власти Арцаха продолжат обеспечивать всеобъемлющую безопасность страны. <Конечно, Армения была и остается гарантом безопасности Арцаха>, - добавил Мнацаканян.

 

Глава МИД также подчеркнул, что власти Арцаха приняли решение о проведении рисков с учетом и оценкой всех рисков. <Мы уважаем это решение>, - отметил он.

 

Общегосударственные выборы в Арцахе прошли 31 марта. По их итогам в Национальном Собрании Арцаха будут представлены пять политических сил: блок <Свободная Родина> (<ЕГА>), партии <Единая Родина>, <Справедливость>, АРФ <Дашнакцутюн> и Демократическая партия Арцаха. На 14 апреля намечено проведение второго тура президентских выборов, в котором примут участие Араик Арутюнян и Масис Маилян.

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