Пятница, 10 Апреля 2020 21:47

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отметил важность проведения выборов в Арцахе.

В эфире Общественного телевидения Армении министр отметил, что выборы в Арцахе имеют важность с позиции защиты прав человека, региональной безопасности и мирного процесса. При этом он выразил уверенность, что новоизбранные власти Арцаха продолжат обеспечивать всеобъемлющую безопасность страны. <Конечно, Армения была и остается гарантом безопасности Арцаха>, - добавил Мнацаканян.

Глава МИД также подчеркнул, что власти Арцаха приняли решение о проведении рисков с учетом и оценкой всех рисков. <Мы уважаем это решение>, - отметил он.

Общегосударственные выборы в Арцахе прошли 31 марта. По их итогам в Национальном Собрании Арцаха будут представлены пять политических сил: блок <Свободная Родина> (<ЕГА>), партии <Единая Родина>, <Справедливость>, АРФ <Дашнакцутюн> и Демократическая партия Арцаха. На 14 апреля намечено проведение второго тура президентских выборов, в котором примут участие Араик Арутюнян и Масис Маилян.