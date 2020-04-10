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 Пятница, 10 Апреля 2020 17:29
Карина Манукян

Торосян: Мы будем рекомендовать продлить сроки режима ЧП

Торосян: Мы будем рекомендовать продлить сроки режима ЧП

АрмИнфо. Мы будем рекомендовать Правительству Армении продлить сроки режима чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян на пресс-конференции 10 апреля.

 

Напомним, что режим ЧП, введенный в связи с эпидемиологической ситуацией, действует с 16 марта по 14 апреля. По словам Торосяна, его продление необходимо с точки зрения обеспечения продолжительности осуществляемых профилактических мер. Министр также отметил, что возвращения к привычному ритму жизни не должно быть еще долгое время - от года до двух лет, в том числе по части соблюдения социальной дистанции и следования правилам личной гигиены (частое мытье рук, и так далее).

 

Торосян также призвал не оценивать нынешнюю ситуацию с коронавирусом по цифровым показателям, особенно с учетом снижения новых случаев COVID-19. По его словам, данные по новым случаям могут и возрасти, особенно с учетом того, что в последние дни на улицах вновь можно наблюдать скопления граждан.

 

На данный момент у порядка 180 пациентов с коронавирусом диагностирована пневмония. Торосян также проинформировал, что 8 больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии, 40 - в тяжелом. Показатель смертности от COVID-19 в Армении составляет около 1%, при этом средний возраст жертв вируса составляет 75 лет, и большинство из них страдали также хроническими заболеваниями. На сегодняшний день в республике имеется 200 аппаратов ИВЛ, выделенных исключительно для лечения больных коронавирусом; еще 50 аппаратов будут доставлены в течение месяца.

 

Глава Минздрава также проинформировал, что на сегодняшний день в Армении было проведено около 6500 тестов на коронавирус. Министр заявил также о планах увеличить число проводимых в ежедневном разрезе тестов до показателя в 1000.

 

В общей сложности, в Армении к борьбе с коронавирусом подключены около 1700 медработников. Торосян сообщил также, что республика оказывает всевозможное содействие Арцаху, где также были выявлены случаи COVID-19.

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