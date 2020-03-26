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 Четверг, 26 Марта 2020 17:53
Карина Манукян

В медучреждениях Арцаха установлен карантин

В медучреждениях Арцаха установлен карантин

АрмИнфо. Исходя из напряженной эпидемиологической ситуации в мире, обусловленной коронавирусом COVID-19, Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает население страны обращаться в медучреждения только в случае крайней необходимости.

<Во избежание распространения инфекции, в медучреждениях республики установлен карантин с соответствующими ограничениями. Граждан, получающим бесплатные и льготные лекарства, просим явиться после договоренности с врачом-медиком, каждый рабочий день, начиная с 12:00.  Во избежание дополнительных осложнений, предлагаем в несрочных случаях связаться с участковым врачом по телефону, чтобы получить необходимое лечение.

Соответствующим приказом министра здравоохранения Республики Арцах руководителям подведомственных министерству организаций, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание, было поручено в медучреждениях временно установить карантин; строго запретить доступ посторонних лиц; ограничить передвижение пациентов из отделений; ограничить прием новых пациентов, за исключением неотложных случаев; ограничить плановые обследования граждан в амбулаторно­поликлинических отделениях; ограничить плановые операции; у входа в здание вывесить уведомление о карантине>, - говорится в сообщении Информационного штаба

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