Четверг, 26 Марта 2020 16:40

АрмИнфо.Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян перечислил свою месячную зарплату на специальный счет для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Напомним, что Министерство финансов открыло казначейский счет с целью содействия мероприятиям Министерства здравоохранения, направленным на предотвращение и преодоление коронавируса. Казначейский счет - 900005001947; получатель - Центральное казначейство. Перед переводом денежных средств суммы необходимо указать в качестве цели перевода содействие борьбе с коронавирусом. Полученные средства будут использованы на поощрение медицинского персонала, приобретение медицинских принадлежностей и оборудования, а также на улучшение условий в зданиях медицинских центров.

По положению на 18:00 25 марта, на счет поступило 512.6 млн. драмов, при этом общее количество выплат составило 2582.