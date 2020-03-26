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 Четверг, 26 Марта 2020 16:40
Карина Манукян

Феликс Цолакян перечислил свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Феликс Цолакян перечислил свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

АрмИнфо.Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян перечислил свою месячную зарплату на специальный счет для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Напомним, что Министерство финансов открыло казначейский счет с целью содействия мероприятиям Министерства здравоохранения, направленным на предотвращение и преодоление коронавируса. Казначейский счет - 900005001947; получатель - Центральное казначейство. Перед переводом денежных средств суммы необходимо указать в качестве цели перевода содействие борьбе с коронавирусом. Полученные средства будут использованы на поощрение медицинского персонала, приобретение медицинских принадлежностей и оборудования, а также на улучшение условий в зданиях медицинских центров.

По положению на 18:00 25 марта, на счет поступило 512.6 млн. драмов, при этом общее количество выплат составило 2582.

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