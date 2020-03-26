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 Четверг, 26 Марта 2020 16:08
Ани Мшецян

Степанакерт: Не обязательно, что отказ США помочь Арцаху имеет политический подтекст

Степанакерт: Не обязательно, что отказ США помочь Арцаху имеет политический подтекст

АрмИнфо. Не хотелось бы видеть политического подтекста в вопросе отказа США продолжить оказывать Арцаху гуманитарную помощь по разминированию. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил кандидат в президенты от "Консервативной партии Арцаха", пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

Он отметил, что возможно этого подтекста и нет, так как это сугубо гуманитарная акция.  <Мы очень благодарны Соединенным Штатам за помощь Арцаху в разминировании территорий, так как это спасло сотни, а то и тысячи, жизней. Сейчас США приняли решение о прекращении подобной помощи Арцаху, и это их право. Однако, мы должны работать в направлении того, чтобы данная помощь была восстановлена, или были найдены другие источники финансирования, потому что в Карабахе осталось еще очень много мин>, - подчеркнул Бабаян.

<С другой стороны США намерены оказать помощь Азербайджану для содействия процессу примирения. Мы не против такого решения, так как сейчас единственной преградой на пути к урегулированию карабахского конфликта является Баку, с его ксенофобской, расистской государственной политикой. Конечно мы понимаем, что одним финансовым влиянием сложно решить данный вопрос. Но если эти деньги хоть как-то помогут, то мы будем очень рады этому>, - заключил Бабаян.

Отметим, что на прошлой неделе 75 конгрессменов от 23 штатов США направили письмо подкомитету по внешним операциям Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США с предложением предоставить Армении $100 млн. на поддержку экономики, обеспечение безопасности и установление верховенства закона. Еще $1,5 млн. конгрессмены предлагают направить в качестве содействия Арцаху: на разминирование территорий и реабилитацию пострадавших от мин. Конгрессмены также призвали подкомитет прекратить содействие Азербайджану как стране подвергающей Армению и Арцах агрессии.

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