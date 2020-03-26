Четверг, 26 Марта 2020 14:56

АрмИнфо.В ближайшее время будут завершены работы над созданием карты распространения коронавируса в Армении. Об этом сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян на пресс­конференции 26 марта.

По его словам, наибольшее число случаев коронавируса было выявлено в Ереване, Араратской и Котайкской областях. Между тем случаи COVID-19 не были зафиксированы в двух регионах страны - Вайоц Дзоре и Гегаркунике. Говоря о ситуации по стране, министр проинформировал, что в некоторых регионах ситуация оценивается как стабильная. К примеру, в определенных случаях очаг распространения коронавируса был выявлен на 100%. В частности, пути распространения COVID-19 удалось выявить в случае Ширака и Лори. То касается очагов распространения на производственных предприятиях в Чаренцаване и Эребуни, то здесь в превентивных мерах были изолированы несколько сотен человек. Между тем министр обратил внимание на то, что порой граждане отказываются идти на сотрудничество, и скрывают информацию о своих контактах, что негативно сказывается на проведении эпидемиологических исследований.

Торосян выразил надежду на то, что Армении, благодаря предпринятым мерам, удастся избежать такого пика заболеваемости коронавирусом, какой был выявлен в Италии и Иране. По словам министра, наихудший сценарий развития событий может иметь крайне негативные последствия с гуманитарной и здравоохранительной точек зрения.

Глава Минздрава также отметил, что на сегодняшний день в Армении нет дефицита тестов на коронавирус, и осуществляются работы в направлении увеличения имеющихся запасов. В общей сложности, было проведено 1440 тестов, из которых 290 дали положительный результат. Торосян отметил, что Армения внимательно следит за всеми новостями из мира науки касательно лечения коронавируса, и в частности поддерживает постоянную связь с Китаем, Италией и США. Так, в Армении, как и в США, также применяется для лечения COVID-19 препарат <Гидроксихлорохин>. На данный момент он назначается при тяжелых случаях, однако Торосян не исключил вероятности того, что лечение <Гидроксихлорохином> будет осуществляться и при выявлении у больных пневмонии. Помимо этого, в лечении коронавируса используется также комбинация двух препаратов, применяемых в случае ВИЧ.