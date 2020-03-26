Четверг, 26 Марта 2020 14:55

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян выступил с разъяснениями и ответил на интересующие журналистов вопросы по части предупреждения проникновения коронавируса нового типа в армию.

Так, в заявлении Тоноян, в частности отмечается, что с целью предотвращения проникновения вируса в ряды Вооруженных сил страны была проведена масштабная медико-профилактическая работа, созданы необходимые условия для того, чтобы военные были в стороне от инфекции.

"Тем не менее, невозможно полностью пресечь проникновение вируса в армию, поскольку большая часть военнослужащих, ежедневно находится в контакте с гражданским населением.

Так, 25 марта у трех военнослужащих, не вовлеченных в боевой процесс, были взяты пробы на коронавирус. У всех трех военнослужащих тесты на COVID-19 дали положительный результат.

Ранее коронавирус был подтвержден у члена семьи одного из военнослужащих. Все три подтвержденных случая заражения взаимосвязаны и связаны с одним из первичных очагов инфицирования. Согласно данным службы эпидемиологических исследований, эти военнослужащие были предварительно изолированы, что значительно снизило риск дальнейшего распространения инфекции", - подчеркнул Тоноян.

Министр констатировал, что вышеуказанные военные госпитализированы, их состояние удовлетворительное, ни у одного из них не наблюдается воспаления легких. При этом он добавил, что у одного из военнослужащих наблюдается небольшая температура, а у двух остальных нет ни температуры, ни других симптомов болезни.

"Уверяю вас, что военнослужащим, у которых диагностирован коронавирус, оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, и их жизнь ничего не угрожает.

В то же время выявлен весь круг контактов вышеуказанных военнослужащих. Те, кто находился в тесном контакте, и потенциальные контакты изолированы в заранее определенных территориях. Они также подлежат строгому ежедневному надзору и обеспечены необходимыми условиями. Еще 32 военнослужащим проведены тесты на коронавирус.

В этой воинской части, расположенной на значительном расстоянии от передовой объявлено казарменное положение, приняты самые серьезные противоэпидемические меры, проводится медицинский мониторинг", - отметил глава оборонного ведомства.

В тоже время Тоноян подчеркнул, что в Армии обороны Арцаха не выявлено ни одного случая заболевания вирусом.

"В Вооруженных силах РА продолжаются широкомасштабные профилактические мероприятия. Во всех воинских частях действуют строгие ограничения для предотвращения проникновения инфекции, и установлен ежедневный мониторинг состояния здоровья военнослужащих. В результате комплексных противоэпидемических мер и строгих ограничений, примененных в Вооруженных силах в прошлом месяце, резко сократилось и количество заболеваний иными неопасными инфекционными заболеваниями, что является ярким примером эффективности проводимых мероприятий", - сказал глава МО, добавив, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет в 4 раза сократилось количество заболеваний <острыми респираторными заболеваниями>, <ветрянкой>, ангиной, и в настоящее время в Вооруженных силах нет пациентов с кишечными инфекциями.

В заключении он добавил, что в последние годы в 5 раз сократились количество заболевших пневмонией в армии, а пневмонии в тяжелой форме - в 10 раз, также как и не было случаев с летальным исходом от вышеуказанной болезни в ВС.