Четверг, 26 Марта 2020 14:23

АрмИнфо.Коронавирус COVID-19 выявлен у одного врача и водителя службы <Скорой помощи>. Об этом сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян на пресс-конференции 26 марта.

По словам министра, выявление коронавируса среди медперсонала вполне ожидаемо, поскольку они часто контактируют с больными. Ранее сообщалось, что COVID-19 был диагностирован у одной медсестры. Торосян отметил, что ее жизни, а также жизням инфицированного врача и водителя <Скорой помощи> ничего не угрожает.

Говоря о высоких нагрузках медперсонала в связи с ситуацией с коронавирусом, министр проинформировал, что для всех медработников созданы хорошие бытовые условия, и они обеспечиваются транспортом и питанием. Те из них, кто отказываются ночевать дома из-за опасений заразить своих близких, имеют возможность жить в гостинице.

Торосян также сообщил, что порядка 50-и врачей прошли курсы переподготовки по коронавирусу, и готовы сменять своих коллег во время дежурств, или же осуществлять свою миссию в тех медцентрах, которые также выделяются под лечение COVID-19. Кроме того, подобные курсы организовываются и для узких специалистов: к примеру, с учетом того, часть больных кооронавирусом размещена в центре ортопедии, соответствующие курсы прошли и ортопеды тоже. Данный процесс, по словам Торосяна, будет иметь продолжение.

По последним данным, в республике было подтверждено 290 случаев коронавируса, выздоровели 18 человек, 1315 проведенных тестов дали отрицательный результат.