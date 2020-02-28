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 Пятница, 28 Февраля 2020 17:42

От буржуек до современной системы отопления: GeoProMining реализует масштабный проект по газификации школ

От буржуек до современной системы отопления: GeoProMining реализует масштабный проект по газификации школ

АрмИнфо.GeoProMining реализует масштабный проект по газификации школ в регионах своего присутствия GeoProMining направила  в проект газификации школ в регионах 110 млн драм (230 тыс. долларов США)

Компания GeoProMining завершает масштабный проект по строительству отопительных систем в общеобразовательных учреждениях в регионах присутствия в Армении – Гегаркуникской и Араратской областях. Первый этап программы предусматривает газификацию и монтаж отопительных систем в пяти школах, где ранее, на протяжении почти 30 лет, задача обогрева помещений решалась с помощью буржуек и жидкого топлива.

На первом этапе программы уже завершено строительство систем в трех школах города Варденис уже подключена локальная система отопления на основе природного газа. Работы по монтажу отопительных систем в школе и дошкольном учреждении при ней в селе Сотк и в одной из школ города Арарат близятся к завершению, и уже в марте 2020 года планируется их сдача в эксплуатацию.

Координирующая реализацию программы, глава департамента внешних коммуникаций и социальной политики GeoProMining Рузанн Григорян. «В результате реализации программы были внедрены современные и безопасные системы отопления, было построено 1 350 метров локального газопровода, смонтированы системы отопления общей площадью 15 000 квадратных метров. Общая стоимость программы составила 150 млн драмов, из которых 40 млн драмов предоставили сами школы из сэкономленных в результате средств, 110 млн драмов (230тыс. долларов) –компания GeoProMining .

Мы два года работали над подготовкой и реализацией данной программы, и очень рады его успешному завершению. Теплые и комфортные условия учебы для наших детей стали результатом коллективного труда наших партнеров и подрядчиков, которые оказали нам поддержку в реализации проекта».

Президент GeoProMining Роман Худолий: «Социальные инвестиции в образовательную инфраструктуру – один из главных приоритетов политики корпоративной и социальной ответственности нашей компании. В своей социальной деятельности мы ставим акцент на образованное и здоровое молодое поколение, чего невозможно достичь без комфортных условий организации этого процесса и правильной мотивации. Образование и спорт – то, без чего невозможно воспитать сильное и эффективное будущее поколение, и в этом вопросе мы всегда поддерживаем здоровые инициативы граждан и местных властей. Учитывая успешный опыт реализации первого этапа программы, мы намерены продолжить этот процесс. Мы решительно будем содействовать тому, чтобы обеспечить комфортные условия образования во всех школах и в дошкольных учреждениях в регионах нашего присутствия в Армении».

Губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян: «Вопрос организации современного и цивилизованного отопления в наших школах – действительно сложный. К сожалению, местные бюджеты не позволяют реализовать проекты подобного масштаба, каждый год мы закупали топливо на отопление, и все равно накопленные с трудом средства не обеспечивают для наших детей комфортных условий учебы. В решении данной проблемы финансовое содействие компании GeoProMining сложно переоценить, оно сдвинуло с места решение вопроса, который висел в воздухе много лет. Кроме того, компания положительно работает над решением ряда других социальных вопросов региона, чем оказывает серьезную социальную поддержку нашим приграничным населенным пунктам».  

 

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