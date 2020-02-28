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 Пятница, 28 Февраля 2020 16:05
Ани Мшецян

Замминистра обороны: В связи с участившимися случаями смертей в армии проводится широкомасштабная и серьезная работа

Замминистра обороны: В связи с участившимися случаями смертей в армии проводится широкомасштабная и серьезная работа

АрмИнфо.В связи с участившимися случаями смертей в армии проводится широкомасштабная и серьезная работа. Об этом 28 февраля в беседе с журналистами заявил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

В тоже время, замминистра заявил, что вряд ли сможет сообщить что-то новое по данному вопросу. Балаян подчеркнул, что данная проблема в Минобороны рассматривается как недостаток, который необходимо устранить.

"Нам следует поработать над целым рядом вопросов, в том числе, и над условиями службы. Однако нельзя не учитывать тот факт, что мы имеем дело с живыми людьми, и очень важно, чтобы не было никаких искажений, неверной интерпретации, так как это может повлиять на чью-то судьбу", - подчеркнул Балаян.

Замминистра обороны не стал комментировать вопрос, продолжатся ли увольнения высокопоставленных людей в ВС Армении.

Отметим, что указом президента Армении начальник Военной полиции Артур Багдасарян и начальник управления морально-психологического обеспечения ВС Армении Алексан Алексанян были освобождены с занимаемых должностей. 

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